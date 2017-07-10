В Мурманске выполнен ремонт проезда к зданию гимназии № 9

В рамках реализации городской программы «Дорога в школу» выполнен ремонт проезда к зданию гимназии № 9 (ул. Ивченко, 15). Сегодня качество выполненных работ оценил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Дорога, ведущая к девятой гимназии, в основном проходит по придомовой территории. Благодаря действию городского проекта, новым асфальтированным проездом могут пользоваться не только родители учеников, но и жители близлежащих домов.

– За несколько лет действия программы она доказала свою состоятельность, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Современные и удобные заезды к социальным объектам – основа безопасности мурманчан.

С 2013 года выполнен ремонт 88 проездов к 99 социально значимым учреждениям. В этом году в плане 10 объектов, большая часть работ уже сделана. По контракту подрядчики должны сдать объекты не позднее 25 августа.