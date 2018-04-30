В Мурманске выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

В Мурманске состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением всемирно известного дирижёра маэстро Валерия Гергиева. Концерт проходил в рамках XVII Московского международного пасхального фестиваля, который организован при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ, правительства Москвы. Маршрут фестиваля в этом году включает 169 городов России и зарубежья. В Мурманской области поддержку мероприятию оказало правительство нашего региона.



Обращаясь к музыкантам от имени губернатора Марины Ковтун, первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин отметил, что выступление прославленного коллектива — прекрасный подарок к 80-летию Мурманской области, которое будет отмечаться через месяц.



«Пасхальные фестивали — это огромный труд и настоящий творческий подвиг. Вы посещаете самые отдалённые уголки России, чтобы российские ценители классической музыки могли приобщиться к высокому искусству и насладиться мастерством вашего коллектива. Мы с огромной гордостью принимаем ваш оркестр. Приезжаете ещё, мы всегда будем вам рады!», – сказал Алексей Тюкавин.



В ответном слове маэстро Валерий Гергиев поздравил северян с наступающим юбилеем области и дал высокую оценку акустическим свойствам обновлённой филармонии. В Мурманск симфонический оркестр «Мариинки» приезжает уже в четвёртый раз и впервые вышел на сцену областной филармонии после реконструкции здания.



В программе концерта – произведения зарубежных композиторов Клода Дебюсси, Рихарда Вагнера, Макса Бруха и Феликса Мендельсона. Также прозвучали шедевры русских композиторов Анатолия Лядова, Сергея Прокофьева, Петра Чайковского.