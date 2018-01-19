В Мурманске выступит саамский бард Иван Матрехин

20 января в Мурманске прозвучат песни в исполнении саамского барда Ивана Матрехина. Концерт пройдёт в выставочном зале областного центра, где с 13 января работает выставка «Лапландия – любовь моя». Организатором выставки является Фонд сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга».

На выставке представлены лучшие работы живописи и графики – это и фотовыставка «Саамы Кольского полуострова», и яркие живописные работы Василия Тимофеевича Горохова из цикла «Кольский край», а также иллюстрации к саамским сказкам и удивительные композиции из дерева, автором которых является Галеев Харис Кашафович.

Большинство работ находятся в частной коллекции Фонда сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга». Выставка работает до 30 января 2018 года.