В Мурманске выявлены факты незаконного оборота поддельных банкнот

В отдел полиции Мурманска обратился представитель одного из банков. Его сотрудник рассказал, что при пересчёте денежных средств, поступивших посредством инкассаторской службы, были обнаружены купюры номиналом 5 тысяч рублей и 1 тысяча рублей, с признаками подделки. Денежные пакеты поступили из компаний областного центра. Изъятые купюры были направлены в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Мурманской области на исследование.

Полицейскими было установлено, что купюры изготовлены не производством Гознака. Изображения нанесены способом электрографии и струйной печати, свойства бумаги, из которой изготовлены пятитысячные банкноты, не соответствуют ГОСТу.

По фактам оборота поддельных банкнот в настоящее время проводятся проверки, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.