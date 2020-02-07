В Мурманске ярко отметили Международный день саамов

Вчера в столице Заполярья состоялось торжественное открытие праздничных мероприятий, посвященных Международному дню саамов. Как «Арктик-ТВ» сообщало, в Кольском Заполярье открываются выставки, проходят концерты, конференции, тематические уроки в учебных заведениях.

В Мурманске праздничные мероприятия начались с торжественного митинга и поднятия саамского флага. Собравшихся поздравил председатель региональной Думы Сергей Дубовой.

- Тысячелетиями живут представители этого коренного малочисленного народа на нашей суровой и прекрасной северной земле, - отметил Сергей Дубовой. - За минувшие века у «оленного» народа сложилась своя самобытная культура, своеобразный уклад жизни, промыслы и ремесла. Саамские песни и сказания, национальная одежда отражают всю многогранность и неповторимую красоту северной природы. Этот древний народ обладает огромным богатством, которое дарит Кольская земля, щедростью души и мудростью завещанной предками.

Спикер Думы выразил благодарность общественным организациям, всем, кто помогает сберечь культурное наследие нашего родного края. Он пожелал всем успеха в достижении намеченных целей, мира и благополучия, вручил награды регионального парламента.

С приветственными словами выступили исполняющий обязанности министра развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями региона Андрей Сахаров, уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов.

В ходе церемонии Благодарственным письмом Министерства развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской области была отмечена член Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области, председатель родовой общины коренного малочисленного народа саами «Мохкйок» Анфиса Агеева. Благодарственные письма Мурманской областной Думы получили член Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области, председатель территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саамов – «Тулома» Ирина Павленко и исполнительница саамских песен Марина Гринчук.

Традиционно под звуки саамского гимна был поднят саамский флаг. Почётное право поднять флаг было предоставлено Анфисе Агеевой и представительнице активной саамской молодежи Алине Агеевой.

Торжественную церемонию украсили выступления исполнительницы традиционных и современных саамских песен Марины Гринчук, Александры Гавриловой и образцового самодеятельного коллектива саамского фольклорного коллектива «Таввял иннк». Изюминкой праздника стал саамский обряд исполнения желаний «Костер единения», который провела саамский нойд Надежда Фенина. Фонд сохранения культуры Севера «Варзуга» представил выставку «Сувениры народов Севера».

Праздничные мероприятия продолжились в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке, где состоялась презентация произведений «Волшебное рядом» и «Чудеса Ловозерья. Озера Ловозерских тундр». Их автор – Надежда Большакова, член Союза писателей России, создатель и хранитель Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой.

Была также представлена монография «Этнолингвистический потенциал лексики духовной культуры российских саамов: лексико-грамматический аспект» кандидата филологических наук, доцента кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Виктории Бакулы.

Завершились праздничные мероприятия открытием выставки «Саамская мозаика» в Мурманском областном краеведческом музее. На выставке представлена этнографическая коллекция предметов быта: орудия рыболовного промысла и оленеводства, снаряжения охотника, элементы оленей упряжи, домашняя утварь, одежда саамов, а также предметы быта, украшения из серебра и бронзы, обнаруженные на Кольском полуострове в XI-XIV веках, сообщает Министерство развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской области.