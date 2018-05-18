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Мурманская область. Арктика18.05.18 09:11

В Мурманске юным спортсменам вручили свидетельства об окончании спортивных учреждений

Вчера в Мурманске состоялась торжественная церемония вручения свидетельств об окончании учреждений дополнительного образования спортивной направленности. В мероприятии приняли участие более 220 выпускников детско-юношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва, среди которых победители и призеры региональных, всероссийских и международных соревнований.

- Ежедневные занятия спортом и физической культурой не только вырабатывают силу и дисциплину, но и помогают определиться с будущей профессией. Отрадно, что некоторые выпускники вернутся в спортивные школы в качестве тренеров, - отметила начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина.

Праздничную программу составили выступления ребят, занимающихся  акробатикой, гимнастикой, спортивными танцами, фитнесом, хоккеем, спортивными единоборствами. Во время торжества назвали имена лучших выпускников этого учебного года.

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