В Мурманске за многочисленные нарушения законодательства к административной ответственности привлечены управляющие организации

В июле 2019 года прокуратурой округа совместно представителями Управления Первомайского административного округа г. Мурманска проведены комиссионные обследования жилищного фонда и придомовых территорий ряда многоквартирных домов, по результатам которых в деятельности управляющих организаций выявлены многочисленные нарушения законодательства.

По результатам обследования возбуждено 7 производств по делам об административных правонарушениях, состав которых предусмотрен ст.2 закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях».

Соответствующими постановлениями административной комиссии Управления Первомайского административного округа г. Мурманска ряд управляющих организаций, в том числе ООО «МУЖСК», ООО УК «Мурман-Сити», ООО УК «Мурманремстрой» привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде предупреждений и штрафов, оплата которых находится на контроле прокуратуры округа.