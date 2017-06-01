В Мурманске за угон автомобиля перед судом предстал несовершеннолетний

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя города, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения/угон).

Судом установлено, что в вечернее время 14 ноября 2016 года несовершеннолетний, имея умысел на неправомерное завладение автомобилем, незаконно проник в салон автотранспортного средства и скрылся с места совершения преступления. После того, как, не справившись с управлением, несовершеннолетний совершил наезд на колодец, в результате чего заглох двигатель, он покинул салон автомобиля.

С учётом позиции государственного обвинителя, личности виновного, суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.