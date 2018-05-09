В Мурманске заброшенное здание превратится в спортшколу

В стенах бывшего детского сада в доме №13а на улице Карла Либкнехта разместятся спортивные залы. На протяжении восьми лет здание пустовало, так как перестало отвечать требованиям, предъявляемым к детским садам.



Год назад город определил его новое функциональное назначение и передал строение комплексной детско-юношеской спортивной школе.



После окончания ремонта в здании разместятся отделения шахмат и единоборств, а также руководство спортшколы.