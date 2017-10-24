В Мурманске задержали предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве

Сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Мурманску поступила информация о возможном мошенничестве, которое совершает индивидуальный предприниматель в отношении других компаний города.

В ходе проверки оперативники установили, что ранее не судимый 24-летний житель областного центра летом текущего года зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью. Целью регистрации юридического лица было незаконное получение прибыли путем представления другим компаниям поддельных финансовых документов по реализованным сделкам купли-продажи.

Так, заключив договор купли-продажи на поставку цветочной продукции с одной из мурманских компаний, занимающейся продажей цветов, он получил от данной организации товар на общую сумму свыше 83 тысяч рублей, который в дальнейшем реализовал. В целях сокрытия своих незаконных действий он представил поставщику платежное поручение, изготовленное на компьютере, о якобы перечисленных на счет организации денежных средствах, которые по факту на счет поставщика не были перечислены.

Аналогичным способом он обманул фармацевтическую компанию, получив от организации товар на сумму свыше 30 тысяч рублей. В качестве подтверждения платежа за полученный товар в бухгалтерию компании также было представлено поддельное платежное поручение.

По материалам проверки сотрудников ОЭБиПК следователем отдела по расследованию экономических и серийных преступлений СУ УМВД России по городу Мурманску в отношении предпринимателя возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств. Всего сотрудниками полиции установлено пять эпизодов преступной деятельности индивидуального предпринимателя. Общая сумма ущерба, причиненного компаниям города, составила около 150 тысяч рублей.

На период расследования уголовных дел подозреваемый в мошенничестве помещен под стражу.