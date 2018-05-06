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Мурманская область. Арктика06.05.18 13:30

В Мурманске задержали водителя за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения

В областном центре ночью у дома по ул. Павлова сотрудниками дорожно-патрульной службы за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль «ВАЗ-21140» под управлением 20-летнего молодого человека. Полицейскими у него были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения.

От процедуры медосвидетельствования подозреваемый отказался. В ходе проверки полицейские установили, что данный гражданин в сентябре 2017 года уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль нарушителя эвакуирован на штрафстоянку По факту возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стоит отметить, что в текущем году госавтоинспекторы выявили уже более 640 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, что на 13,5% выше аналогичного периода прошлого года. По фактам повторного управления транспортным средством в нетрезвом состоянии лицами, лишенными этого права, возбуждено 70 уголовных дел.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. О замеченных фактах нетрезвого вождения жители Заполярья могут сообщить в дежурную часть городского или районного отдела полиции, а также по телефону 02.

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