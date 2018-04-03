В Мурманске задержан мужчина, обвиняемый в нанесении смертельного удара ножом своему брату

По версии следствия, 31 марта этого года обвиняемый, находясь в квартире дома, расположенного по ул. Капитана Копытова Мурманска, в ходе ссоры с братом нанёс ему удар ножом в левое бедро. От полученных телесных повреждений потерпевший, 1977 года рождения, скончался на месте.

Обвиняемый с места преступления скрылся, однако, благодаря совместной работе следователей СК РФ по Мурманской области и оперативных служб УМВД России по Мурманской области, его удалось задержать спустя короткое время.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области в рамках уголовного дела предъявлено обвинение гражданину, 1970 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего, закрепление полученных доказательств.