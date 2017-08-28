В Мурманске задержан мужчина, ограбивший пенсионерку в подъезде

В полицию Мурманска поступило сообщение от 68-летней жительницы областного центра о том, что в подъезде её ограбил неизвестный мужчина.

На место происшествия прибыли полицейские, опросили потерпевшую, осмотрели место совершения преступления. Пенсионерка рассказала, что зашла в подъезд, за ней следом шёл мужчина. На площадке пятого этажа незнакомец потребовал, чтобы она отдала сумку. Женщина подчинилась требованиям мужчины, так как испугалась. В сумке находился кошелек с банковской картой, денежные средства и телефон. Ущерб, причиненный пенсионерке в результате ограбления, составил свыше 11 тысяч рублей.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Потерпевшая описала злоумышленника, однако установить личность подозреваемого по горячим следам не удалось.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что грабитель через некоторое время после совершения ограбления в одном из банкоматов города обналичил с похищенной у пенсионерки банковской карты 50 тысяч рублей. Видеозапись с банкомата, в также описание потерпевшей помогли полицейским составить ориентировку, которая была передана наружным нарядам полиции. Спустя четыре дня после ограбления злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в октябрьский отдел полиции.

Ранее неоднократно судимый житель областного центра 1980 года рождения признался в содеянном. Снять с карты пенсионерки денежные средства ему помог пин-код, написанный на карте. В ходе обыска по месту жительства имущество потерпевшей было найдено, часть денежных средств он уже потратил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи денежных средств в отношении ранее неоднократно судимого жителя возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.