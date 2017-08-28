В Норвегии штрафуют туристов и гидов за то, что они обижают белых медведейВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Люди живут чувствами, а им безразлично, кто прав
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.08.17 10:35

В Мурманске задержан мужчина, ограбивший пенсионерку в подъезде

В полицию Мурманска поступило сообщение от 68-летней жительницы областного центра о том, что в подъезде её ограбил неизвестный мужчина.

На место происшествия прибыли полицейские, опросили потерпевшую, осмотрели место совершения преступления. Пенсионерка рассказала, что зашла в подъезд, за ней следом шёл мужчина. На площадке пятого этажа незнакомец потребовал, чтобы она отдала сумку. Женщина подчинилась требованиям мужчины, так как испугалась. В сумке находился кошелек с банковской картой, денежные средства и телефон. Ущерб, причиненный пенсионерке в результате ограбления, составил свыше 11 тысяч рублей.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Потерпевшая описала злоумышленника, однако установить личность подозреваемого по горячим следам не удалось.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что грабитель через некоторое время после совершения ограбления в одном из банкоматов города обналичил с похищенной у пенсионерки банковской карты 50 тысяч рублей. Видеозапись с банкомата, в также описание потерпевшей помогли полицейским составить ориентировку, которая была передана наружным нарядам полиции. Спустя четыре дня после ограбления злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в октябрьский отдел полиции.

Ранее неоднократно судимый житель областного центра 1980 года рождения признался в содеянном. Снять с карты пенсионерки денежные средства ему помог пин-код, написанный на карте. В ходе обыска по месту жительства имущество потерпевшей было найдено, часть денежных средств он уже потратил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи денежных средств в отношении ранее неоднократно судимого жителя возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 545 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Zviygincew
25.08.17 23:03
Так с задержкой реализуется лозунг едроссов - "К 100-летию - без деревяшек!"
Комментарий к новости:В Мурманске тушат очередной пожар в очередной «деревяшке»
Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
Комментарий к новости:На Полярный Круг - по новой лестнице
Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:55«Три королевства: Возвращение дракона». Художественный фильм (16+)17:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжают снижаться цены на свежую капусту, морковь и репчатый лук-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 15 копеек, доллар упал на 60 копеек-PRO ЭнергетикуПраво «рубильника»: прокуратура против действий «КолАтомЭнергоСбыт», а гарантирующий поставщик - против должников-PRO ЖКХЖителям домов на улицах Новосельская, Заречная и Песочная пора паковать вещи-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыБанкиры собираются обЕБСить россиян
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика