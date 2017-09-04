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Мурманская область. Арктика04.09.17 15:06

В Мурманске задержан подозреваемый в уличном ограблении и серии краж

В полицию Мурманска поступило заявление от администратора одного из супермаркетов о том, что неустановленный мужчина, находясь в помещении торгового зала, тайно похитил продукты питания на сумму свыше 4 тысяч рублей.

Сотрудники Октябрьского отдела полиции осмотрели место происшествия, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. По факту кражи в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по г.Мурманску установили, что хищение совершил ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и причинение вреда здоровью 25-летний житель областного центра.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого. На момент задержания злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения, в связи с чем в отношении безработного мужчины был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

В ходе оперативных мероприятий и опроса задержанного стражи правопорядка установили, что злоумышленник успел до задержания совершить ещё одну кражу из другого супермаркета, похитив алкогольную продукцию на сумму около 4 тысяч рублей. По факту кражи алкоголя возбуждено ещё одно уголовное дело.

Кроме того, полицейские установили, что подозреваемый также совершил уличное ограбление. Женщина 1979 года рождения находилась на остановке общественного транспорта в Ленинском округе. Потерпевшая пересчитывала деньги, когда к ней подбежал неизвестный и путем рывка выхватил у неё из рук 4 тысячи рублей, после чего скрылся. Изобличить злоумышленника в грабеже помогла сумочка с документами, которую потерпевшая успела выхватить у грабителя.

Женщина принесла улику в полицию, и оперативники установили, что ограбление совершил задержанный за серию краж житель областного центра 1991 года рождения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». За данное деяние мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Подозреваемый в кражах из супермаркета и грабеже находится под административным арестом. Полицейские Мурманска устанавливают причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.

 

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