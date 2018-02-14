В Мурманске задержан подозреваемый в умышленном поджоге дорогих автомобилей

В дежурную часть полиции за помощью обратилась мурманчанка, которая сообщила о том, что неизвестный поджог её дорогостоящие автомобили «Хаммер» и «Тойота», припаркованные у дома по улице Ковалёва. Общая сумма имущественного ущерба составила, по словам потерпевшей, 3 миллиона 700 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в результате возгорания были повреждены моторные отсеки автомобилей. В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску установили личность предполагаемого подозреваемого. При содействии бойцов СОБР Росгвардии они задержали подозреваемого в совершении поджога, - ранее неоднократно судимого 37-летнего мурманчанина, - и доставили в отдел полиции.

По данному факту следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщает УМВД России по городу Мурманску.