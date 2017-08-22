В Мурманске задержаны подозреваемый в ограблении, кражах и угоне автомобиля и его сообщник

В полицию Мурманска в начале августа текущего года поступило сообщение от жителя областного центра о том, что неизвестные вдвоём напали на него на улице и, ударив его, отобрали имущество на общую сумму 80 тысяч рублей, в том числе мобильный телефон, паспорт и банковскую карту. Потерпевший в результате ограбления получил травмы.

По факту в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску установили, что к грабежу с применением насилия может быть причастен ранее неоднократно судимый житель областного центра 1985 года рождения. Однако задержать злоумышленника по горячим следам не удалось, так как по месту жительства он отсутствовал. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана во все отделы полиции.

Оперативники отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску установили, что разыскиваемый гражданин причастен к совершению кражи и угона автомобиля на территории Октябрьского округа. Ещё в конце июля он, воспользовавшись украденными накануне путём свободного доступа ключами от автомобиля «Мазда СХ5», в ночное время на территории неохраняемой стоянки похитил имущество общей стоимостью более 10 тысяч рублей, принадлежащее жительнице областного центра. При этом украденное имущество он увёз на автомобиле на одну из квартир, после чего машину вернул на стоянку, совершив тем самым на нём незаконную поездку.

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленник может находиться на квартире своей знакомой. 17 августа при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии житель областного центра был задержан. Во время обыска полицейские обнаружили часть похищенного имущества, в том числе три мобильных телефона, похищенный у жителя Первомайского округа паспорт и банковскую карту, с которой несовершеннолетний подельник задержанного уже обналичил несколько тысяч рублей.

Кроме того, оперативники установили, что накануне задержания злоумышленник успел совершить карманную кражу на территории Ленинского округа в помещении закусочной. Путем свободного доступа он похитил из кармана куртки мужчины паспорт, мобильный телефон и денежные средства в сумме 500 рублей, причинив потерпевшему общий ущерб в сумме 2 тысячи рублей.

В отношении 31-летнего жителя областного центра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он признался в совершении ограбления на территории Первомайского округа, кражи из автомобиля и угона автомобиля на территории Октябрьского округа и карманной кражи на территории Ленинского округа. Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность.

В отношении несовершеннолетнего подельника возбуждено уголовное дело по факту кражи денежных средств с банковской карты. Кроме того, полицейскими установлено, что подросток пытался с помощью паспорта, похищенного у потерпевшего, оформить на себя кредит. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время полицейские устанавливают причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.