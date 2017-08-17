В Мурманске заканчивается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году

Комиссии по приемке начали итоговую проверку школ, лицеев и гимназий во всех округах областного центра. В их составе работают специалисты городского комитета по образованию, эксплуатирующих организаций, представители школ и родительской общественности. Готовность образовательных учреждений сегодня проверил и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, он побывал в СОШ № 5.

– Окончание ремонтных работ для нас – своеобразный праздник, потому что совсем скоро начнется новый учебный год, школа распахнет двери для юных мурманчан, – пояснила директор школы № 5 Ирина Ускова.

За лето во всех образовательных учреждениях проведены ремонты, благоустройство территорий и все необходимые подготовительные мероприятия. К примеру, в школе № 5 обновлены туалетные комнаты и классы, а также подготовлен тепловой пункт.

Комиссии осматривают школьные кабинеты, пищеблоки, спортивные залы и технические помещения, оценивают их санитарное состояние, проверяют исправность инженерных систем. Особое внимание уделяется охране труда и обеспечению противопожарной безопасности.

– Сегодня с уверенностью можно сказать, что мурманские школы готовы встретить своих учеников. Основные работы завершены, учреждения закупили современное оборудование для образовательного процесса, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Кроме текущих ремонтов, во всех школах и детских садах проведена подготовка к отопительному периоду. Промыты системы отопления, выполнена прочистка и опрессовка водоподогревателей. Произведены работы по ремонту инженерных систем: канализации, водоснабжения, отопления, дренажной системы, а также вентиляции и освещения.