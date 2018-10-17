В Мурманске заканчивается прием работ на литературную премию учрежденную Игорем Морарем

Прием заявок на соискание литературной премии «Мурманский берег», учрежденной при поддержке заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска Игоря Мораря завершается уже 21 октября.

За время приема заявок, с 5 сентября, на конкурс поступило более 40 авторских произведений. По словам организаторов, немалым удивлением стал тот факт, что вопреки требованиям о проживании автора на территории Мурманской области, заявки приходили из различных уголков нашей страны. Однако, цель премии поддержать именно начинающих и уже состоявшихся писателей, которые являются нашими земляками.

«Конечно, такое внимание к премии со стороны авторов приятно, но цель премии поддержать тех писателей, что живут рядом с нами, в нашем крае. Поддержать культуру нашей родной области и возможно задать новый вектор развития литературной жизни», – отметил Игорь Морарь.

Литературная премия была учреждена Игорем Морарем и будет выплачена из его личных средств по инициативе Мурманского областного отделения Союза российских писателей. В жюри новой премии вошли известные мурманские литераторы и эксперты. До конца года жюри определит двух лауреатов премии, каждому из которых будет выплачено по 40000 рублей.

До 21 октября работы можно направлять по адресу электронной почты: Murmanberegsrp@yandex.ru