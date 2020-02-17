В Мурманске закончились соревнования по волейболу среди силовых структур

В эти выходные закончились соревнования по волейболу среди силовых структур, которые традиционно проходили в рамках спартакиады Мурманского регионального отделения общественно - государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Всего в соревнованиях приняли участие 11 команд.

Среди них и сборная Главного управления МЧС России по Мурманской области и команда Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. По итогам состязаний, команда регионального МЧС заняла почётное третье место, а коллеги из областного управления удостоились шестой строчки рейтинга.