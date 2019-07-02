В Мурманске закроют движение всех видов транспорта на улице Ленинградской

В Мурманске в связи с проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части планируется:

– освободить от транспорта улицу Ленинградскую - от улицы Воровского до дома № 27 по улице Ленинградской - с 00 до 17 часов 3 июля;

– закрыть движение всех видов транспорта на улице Ленинградской - от улицы Воровского до дома № 27 по улице Ленинградской - с 00 до 17 часов 3 июля.