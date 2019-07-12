В Мурманске закрывают движение всех видов транспорта на Ленинградской улице

В Мурманске в связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и в целях обеспечения безопасности дорожного движения - с 00.00 16 июля до 17 часов 18 июля планируется:

– освободить от транспорта улицу Ленинградскую (от улицы Воровского до дома 5/23 по улице Воровского) и закрыть движение всех видов транспорта на данном участке;

– запретить выезд транспорта с площади перед зданием ГДЦ «Меридиан» на улицу Ленинградскую.