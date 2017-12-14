В Мурманске запахнет елью

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска информирует, что размещение елочных базаров для реализации продукции из деревьев хвойных пород на территории муниципального образования город Мурманск планируется в период с 15 по 31 декабря 2017 года по следующим адресам:

В Ленинском округе:

- улица Нахимова в районе дома № 6;

- в районе дома № 20 на улице Саши Ковалева;

- в районе дома № 1 на улице Адмирала Лобова;

- в районе подземного перехода на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского;

- в районе дома № 9/22 на улице Аскольдовцев.

В Октябрьском округе:

- в районе дома № 2 на Кольском проспекте;

- на площадке в районе дома № 18 на улице Седова;

- в районе дома № 3 на улице Старостина;

- в районе дома № 51/33 на улице Полярные Зори;

- в районе разворотного кольца автобуса № 29 на улице Мира.

В Первомайском округе:

- в районе дома № 101 на Кольском проспекте;

- в районе дома № 3 на улице Морской;

- в районе дома № 34 на улице Героев Рыбачьего.