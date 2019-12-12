В Мурманске запасы воды в снеге превышают показатели прошлого года в это время года в 5 раз

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклона с центром в Норвежском море. Снег ожидается в отдельных районах.

Завтра, 13 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха от +1 до -4°, при прояснениях до -9° в течение суток. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается зимний режим. По данным наблюдений на 10 декабря толщина льда равна 10-40 см. Толщина льда на водных объектах на 5-20 см больше показаний прошлого года. В глубоководных зонах озёр и водохранилищ, вблизи полыней на реках - лёд тонкий, передвижение по льду опасно!

На 10 декабря запасы воды в снеге в Мурманске превышают снегозапасы прошлого года в это время года в 5 раз.