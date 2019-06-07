Мурманская область. Арктика07.06.19 15:57
В Мурманске запрещают парковку транспортных средств в заездных карманах вдоль 302 и 305-го микрорайонов
В Мурманске в целях своевременного и качественного проведения уборочных работ планируется запретить парковку транспортных средств в заездных карманах на следующих участках улично-дорожной сети:
– по проезду вдоль 302-го микрорайона - с 8 до 17 часов 10 июня;
– по проезду вдоль 305-го микрорайона - с 8 до 17 часов 11 июня.
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