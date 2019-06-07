В Мурманске запрещают парковку транспортных средств в заездных карманах вдоль 302 и 305-го микрорайонов

Ирина Отчаянная. Я так не могу. А про нашу природу почитаю, пишите побольше: что видите, какие животные и растения попадаются, как там с мусором в лесах. А комары и мошки не заедят в июле? Комментарий к новости: ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям

Ирина А почему сумма за квадратный метр меньше чем по ФЗ ? Комментарий к новости: Переселение – по единым правилам, по единому порядку, с уменьшением финансирования