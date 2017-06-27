Минфин собирается вводить индивидуальный пенсионный капитал для россиянПремьер-министр РФ попросил щадяще «стричь» россиян в 2018-2020 годах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.06.17 07:15

В Мурманске заработала первая зарядная станция для электромобилей

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, зарядная станция стала подарком жителям Мурманска в Год экологии от Международного объединения «Bellona».

Зарядная станция с возможностью одновременной зарядки двух автомобилей установлена на территории парковки гостиницы «Park Inn by Radisson Полярные Зори». С сегодняшнего дня воспользоваться ей совершенно бесплатно (как минимум, два года) смогут владельцы электромобилей, а также гибридных автомобилей с возможностью подзарядки от электросети (Plug-in Hybrid). В зависимости от автомобиля, полная его зарядка будет занимать от 5 до 8 часов.

«Все отели цепочки «Park Inn by Radisson» уделяют огромное внимание вопросам защиты  окружающей среды. Наш отель уже много лет с энтузиазмом участвует в подобных проектах, - рассказал заместитель генерального директора отеля Андрей Милохин. Отель на протяжении многих лет сотрудничает с «Беллоной» и очень гордится тем, что стал первым в Мурманской области, предоставляющим услугу по зарядке электромобилей.

«Конечно, это не коммерческий проект, но очень важный с точки зрения популяризации энергетически чистых технологий. Мы взяли на себя обязательства предоставить возможность бесплатной зарядки электромобилей минимум на два года», - рассказал Милохин, приветствуя первого, кто воспользовался услугами зарядной станции. Им оказался житель города Мурманска, владелец автомобиля «Tesla X».

Он рассказал, что владеет электрокаром с осени 2016 года и очень им доволен. Каких-либо сложностей, тем более, связанных с погодными условиями, у него не возникало.

Летом 2016 года правительство Российской Федерации разработало проект программы развития электрического автотранспорта до 2025 года, в рамках которого предлагалось ввести для владельцев электромобилей ряд льгот, а также снизить стоимость такого транспорта. Вице-премьер Аркадий Дворкович на минувшей неделе поручил главам ряда министерств снять барьеры для создания в России инфраструктуры по обслуживанию электромобилей.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 535 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире14:30Мультфильмы (0+)15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)16:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:55«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 5 серия (12+)17:50«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO Деньги1,2 млн долларов – средняя стоимость жизни россиянинаРосстат отмечает резкий рост цен на продукты в апреле-мае текущего года-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 12 копеек, евро – почти на 13 копеекДоллар и евро снижаются в начале торгов-PRO ЭнергетикуОграничения, которые ввёл «АтомЭнергоСбыт» в муниципалитетах, – последствия дебиторской задолженности, которая накапливалась три с половиной годаЗа отопительный сезон потребители «ТГК-1» увеличили просроченную задолженность за теплоэнергию более чем на 1,5 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 июняПодготовка к зиме жилфонда военных гарнизонов вызывает опасения региональных властей-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыМинфин собирается вводить индивидуальный пенсионный капитал для россиянГосдума собирается узаконить прямые платежи по оплате коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения