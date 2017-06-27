В Мурманске заработала первая зарядная станция для электромобилей

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, зарядная станция стала подарком жителям Мурманска в Год экологии от Международного объединения «Bellona».

Зарядная станция с возможностью одновременной зарядки двух автомобилей установлена на территории парковки гостиницы «Park Inn by Radisson Полярные Зори». С сегодняшнего дня воспользоваться ей совершенно бесплатно (как минимум, два года) смогут владельцы электромобилей, а также гибридных автомобилей с возможностью подзарядки от электросети (Plug-in Hybrid). В зависимости от автомобиля, полная его зарядка будет занимать от 5 до 8 часов.

«Все отели цепочки «Park Inn by Radisson» уделяют огромное внимание вопросам защиты окружающей среды. Наш отель уже много лет с энтузиазмом участвует в подобных проектах, - рассказал заместитель генерального директора отеля Андрей Милохин. Отель на протяжении многих лет сотрудничает с «Беллоной» и очень гордится тем, что стал первым в Мурманской области, предоставляющим услугу по зарядке электромобилей.

«Конечно, это не коммерческий проект, но очень важный с точки зрения популяризации энергетически чистых технологий. Мы взяли на себя обязательства предоставить возможность бесплатной зарядки электромобилей минимум на два года», - рассказал Милохин, приветствуя первого, кто воспользовался услугами зарядной станции. Им оказался житель города Мурманска, владелец автомобиля «Tesla X».

Он рассказал, что владеет электрокаром с осени 2016 года и очень им доволен. Каких-либо сложностей, тем более, связанных с погодными условиями, у него не возникало.

Летом 2016 года правительство Российской Федерации разработало проект программы развития электрического автотранспорта до 2025 года, в рамках которого предлагалось ввести для владельцев электромобилей ряд льгот, а также снизить стоимость такого транспорта. Вице-премьер Аркадий Дворкович на минувшей неделе поручил главам ряда министерств снять барьеры для создания в России инфраструктуры по обслуживанию электромобилей.