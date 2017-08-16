В Мурманске завершается летняя оздоровительная кампания

Лагеря с дневным пребыванием детей были открыты на базе 13 школ и гимназий, в них отдохнули 1740 юных северян. Сегодня навестить ребят пришли депутаты городского Совета.

– Такие лагеря безусловно нужны, они являются хорошей альтернативой для детей, которые летом находятся в городе, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Лимонов. – В Совете депутатов мы получаем множество положительных отзывов от родителей. Чувствуется, что педагоги работают со всей душой.

Организаторами была подготовлена интересная программа, которая включала экскурсии, походы в кино, театр, филармонию. Особое внимание уделили спортивным мероприятиям, а также участию детей в массовых городских и областных праздниках.

Помимо лагерей в городе Мурманске, в рамках оздоровительной кампании на юге и в средней полосе России отдохнули более 2000 школьников, еще около 1000 детей провели лето в пансионатах Мурманской области.