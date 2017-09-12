В Мурманске завершается ремонт объектов городской инфраструктуры

В Мурманске ремонты объектов городской инфраструктуры вышли на финишную прямую. На улице Папанина рядом с домом № 23 сотрудники муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» завершают работы по обновлению пешеходной лестницы.

– Этот объект был включён в план ремонта в связи с обращениями горожан, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Кроме восстановления ступеней и замены перил, для безопасности мурманчан в зимний период, рабочие сделали систему водоотведения.

Городские власти, учитывая сложный многоуровневый рельеф Мурманска, уделяют особое внимание содержанию и ремонту уличных лестниц. Сейчас завершаются работы ещё на нескольких крупных объектах.