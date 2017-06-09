В Мурманске завершается ремонт помещения Молодёжного центра творчества и социальной адаптации

В рамках реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодёжи на территории города Мурманска» заканчиваются работы по ремонту помещения Молодёжного центра творчества и социальной адаптации (ул. Маклакова, 25).

В настоящий момент рабочие уже заменили электропроводку, установили выключатели и розетки, выполнили установку подвесных потолков со светильниками, отремонтировали санузел, а также заменили входные и межкомнатные двери. В целях оснащения и обновления материально-технической базы центра приобретены мебель и предметы интерьера, компьютерная и оргтехника.

– Стоит отметить, что за период с 2014 по 2017 год были отремонтированы и модернизированы 9 объектов - учреждений молодежной политики города Мурманска, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Татьяна Печкарева. – Современные возможности позволяют привлекать все больше молодежи в разнообразные досуговые центры.

Молодёжный центр творчества и социальной адаптации входит в состав Муниципального бюджетного учреждения молодёжной политики «Объединение молодёжных центров и клубов». Это сеть из учреждений, которые находятся во всех округах Мурманска.