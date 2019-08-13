В Мурманске завершается ремонт улицы Скальной

В Мурманске продолжается летняя дорожная кампания. Практически выполнены работы по ремонту дорожного полотна по улице Скальной в районе дома № 5.

– Ремонт этого участка выполняется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – рассказал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Константин Мастюгин. – Здесь обновляется не только проезжая часть, но и тротуары, ограждения, бортовой камень,

– Этому участку уделено пристальное внимание, ведь неподалеку находятся музыкальная школа № 5 и детская библиотека № 17, которые ежедневно посещают сотни юных мурманчан, – прокомментировала депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Малюк. – После завершения работ будет выполнено благоустройство затронутых во время обновления территорий.

Что касается качества, установлен четкий порядок приема работ. Отбираются пробы асфальта, доставляются в независимую лабораторию, которая оценивает не только его физико-химический состав, но и механические свойства, толщину укладки асфальта. И только после прохождения всех этих процедур можно будет принять работу окончательно.

Всего в этом году в Мурманске будут отремонтированы более 362 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на 57 объектах во всех округах заполярной столицы.