В Мурманске завершена программа 2017 года по благоустройству

В этом году в Мурманске в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» выполнены работы по капитальному ремонту дворовых территорий в Первомайском и Ленинском округах. Также завершён первый этап строительства пешеходной связи вдоль Семеновского озера.

– На всех объектах, запланированных к благоустройству в этом году, работы завершены, – рассказала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Подрядчик не уложился в сроки, тем самым нарушив условия договора, его ожидают штрафные санкции.

В рамках программы по благоустройству во дворах домов №№ 1, 3 и 10 по ул. Виктора Миронова, домов №№ 25/2, 25 по ул. Юрия Гагарина и домов №№ 12, 14, 20 по ул. Анатолия Бредова отремонтированы дворовые проезды и тротуары, установлен бортовой камень и пешеходные ограждения, отремонтировано 8 лестниц, установлено 11 новых опор наружного освещения, а также заменены 25 светильников на существующих опорах, обустроены детские площадки, выполнено озеленение.

На территории двора по ул. Достоевского, 20, 21 и 22 также отремонтированы проезды и тротуары, установлен бортовой камень и пешеходные ограждения. Выполнен ремонт 2 лестниц и ливневой канализации, отремонтирована подпорная стенка.