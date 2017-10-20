В Мурманске завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в убийстве своего знакомого и краже, совершенной в 2015 году

Следственным отделом по городу Мурманск завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).

Предварительным следствием установлено, что утром 27 мая 2017 года обвиняемый в ходе ссоры, возникшей между ним и его знакомым, умышленно нанес последнему удары ножом, причинив 7 колото-резаных ранений, от которых 23-летний потерпевший скончался.

В ходе расследования указанного преступления было выявлено, что шестого октября 2015 года обвиняемый похитил у своего знакомого имущество и денежные средства на общую сумму 13 тысяч рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.