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Мурманская область. Арктика03.10.17 15:26

В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя группы телефонных мошенников из Новосибирска

Сегодня в областном управлении МВД России состоялся брифинг для СМИ, посвященный окончанию расследования уголовного дела в отношении организатора группы телефонных мошенников. Как рассказала начальник следственного отдела УМВД России по г.Мурманску Людмила Ларькина, житель Новосибирска 1981 года рождения обвиняется в совершении телефонных мошенничеств в составе организованной группы.

По версии следствия, ранее судимый за аналогичные преступления обвиняемый в сентябре 2016 года создал устойчивую организованную группу, включающую в себя ещё двух жителей Новосибирска. Целью группы было систематическое получение денежных средств от жителей Мурманской области путем обмана их по телефону.

Следствием установлено, что члены организованной группы, находясь на территории Новосибирска, согласно заранее отведенным преступным ролям осуществляли непрерывные телефонные звонки на городские телефоны жителей Мурманска и Мурманской области, при этом отдавая предпочтение лицам преклонного возраста. В ходе разговора с пенсионерами злоумышленники представлялись их родственниками, как правило - сыном или внуком.

Обвиняемые оказывали психологическое давление на пожилых людей, сообщая им заведомо ложную информацию о якобы совершенных их близкими преступлениях, в результате которых родственникам грозит уголовная ответственность. Чтобы «спасти» близких и избавить их от наказания, мошенники требовали от пожилых жителей Заполярья передачи значительных сумм денежных средств. В основном мошенники использовали два предлога - требование денег за якобы совершенное ДТП, в котором погиб человек, либо за причинение тяжкого вреда здоровью, чтобы «не возбуждать» уголовное дело.

Заместитель начальника отдела - начальник отделения по раскрытию телефонных мошенничеств управления уголовного розыска  УМВД России по Мурманской области Станислав Сидоров рассказал, что для задержания активных участников группы сотрудники уголовного розыска были направлены в декабре 2016 года в командировку в Новосибирск. В результате реализованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий деятельность организованной группы телефонных мошенников была прекращена.

Людмила Ларькина отметила, что в ходе следствия установлено 7 фактов мошенничеств с причинением значительного материального ущерба потерпевшим на общую сумму 613 тысяч рублей. Кроме того, установлено еще 8 покушений на хищение чужого имущества путем обмана, в результате которых гражданам мог быть причинен имущественный вред на общую сумму 378 тысяч рублей. Данные преступления не были доведены до конца, так как потерпевшие догадывались об истинных намерениях злоумышленников и не переводили им денежные средства.

Всего по уголовному делу были признаны и допрошены в качестве потерпевших 15 жителей Мурманской области. Кроме того, в процессе расследования уголовного дела было допрошено большое количество свидетелей. Осмотрено, прослушано и проанализировано значительное количество предоставленных органу предварительного следствия аудиозаписей телефонных переговоров обвиняемых, что потребовало больших временных затрат. В целях подтверждения полученной информации был назначен ряд фоноскопических экспертиз.

В результате значительного объёма работы следствием собрана достаточная доказательная база, подтверждающая факты совершения преступлений обвиняемыми в составе организованной группы.

Старший помощник прокурора Ленинского административного округа г. Мурманска Сергей Илларионов отметил, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное деяние обвиняемого может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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