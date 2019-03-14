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Мурманская область. Арктика14.03.19 17:35

В Мурманске завершила свою работу Международная библиотечная конференция «Баренцева библиотека 2.0 – проект для новых компетенций»

В Мурманске состоялась Международная библиотечная конференция  «Баренцева библиотека 2.0 – проект для новых компетенций». Она была проведена в рамках Плана культурного сотрудничества между Мурманской областью и норвежской губернией Финнмарк при финансовой поддержке Норвежского Баренцева секретариата. Организаторы конференции - Губернская библиотека Финнмарка, Мурманская областная универсальная научная библиотека и Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

В  форуме приняли участие 90 специалистов из библиотек Норвегии, Дании, Финляндии, Архангельской и Мурманской областей. В ходе конференции обсудили вопросы развития библиотек и новых компетенций, необходимых специалистам  для работы  в современных условиях.

В первый день работы форума перед собравшимися выступили координатор программ  норвежского Баренц секретариата Маргрете Алнес, координатор проекта «Фаблаб» в Копенгагене Расмус Вестергорд, директор Музея занимательных наук «Фокус» Алексей Петров и другие специалисты. Они поделились опытом работы, рассказали о реализованных и реализуемых проектах, о выстраивании отношений с местным сообществом. Мероприятие завершилось экскурсией в Мурманскую областную научную библиотеку и посещением Музея занимательных наук «Фокус».

Во второй день конференции состоялась совместная литературная сессия российских и норвежских специалистов, на которой обсуждались вопросы продвижения изданий местных авторов и читательских предпочтений.

Международный форум завершился семинаром по библиотечному обслуживанию детской и юношеской аудитории, который  прошел  в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. В его рамках состоялось открытие выставки «Детская литература Норвегии» при поддержке Генерального консульства королевства Норвегия в Мурманске.

Участники форума отметили важную роль подобных встреч в установления  новых  и продолжения уже существующих контактов в библиотечном деле Баренцева региона и укрепления дальнейших профессиональных связей.

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