В Мурманске завершилась акция «Фестиваль творчества рабочей молодёжи»

Организаторами акции выступают Министерство культуры Мурманской области и Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Её цель - объединить талантливых, инициативных школьников, студентов и молодых специалистов организаций и предприятий региона и стать для них площадкой для творчества, общения, обмена опытом и получения новых знаний.

Старт акции состоялся 21 ноября в Культурно-спортивном центре поселка Ревда. Программу открыл спектакль «Бесценный дар – жизнь» театра-студии «Диалог» из города Апатиты. 26 и 27 ноября творческая команда акции побывала в Кольском районе и ЗАТО Североморск.

В рамках акции состоялись дискуссионные клубы на тему: «Карьерный навигатор: как выбрать профессию мечты?». Мероприятие позволило сформировать интерес школьников к будущей профессии, расширить кругозора о возможностях и перспективах жизни в регионе.

В акции «Фестиваль творчества рабочей молодежи» приняли участие девушки и юноши из городов Мурманск, Мончегорск и Кировск. В первый день зимы областная «Кировка» собрала молодых, ярких и талантливых исполнителей, а также представителей крупнейших предприятий Мурманской области: «Колатомэнергоремонт» - филиала АО «Атомэнергоремонт» (г. Полярные Зори), АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» и АО Кольская горно-металлургическая компания».

В день финала акции гости Дворца культуры смогли стать зрителями творческой площадки «#вдохновляй», которая объединила исполнителей в различных жанрах творчества и направлениях современного искусства, принять участие в работе площадки «#вектор_развития», которая прошла в формате дискуссионного клуба на тему: «Карьерный навигатор: как выбрать профессию мечты?», и в работе интерактивной площадки «#труд_крут», где инициативные группы и молодежные объединения от предприятий Мурманской области рассказали о различных сферах производства и презентовали свою профессиональную деятельность.