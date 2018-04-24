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Мурманская область. Арктика24.04.18 16:08

В Мурманске завершились гастроли артистов Тамбовского государственного театра кукол

Северяне увидели спектакли с участием тамбовских артистов в Мурманске. В столицу Заполярья артисты из Тамбова привезли спектакли «Красная шапочка» и «Жуча», которые посмотрели больше 1000 зрителей!

Директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов вручил артистам из Тамбова памятный адрес и подарки от коллектива мурманчан. Несмотря на плотный график выступлений, для гостей приготовили экскурсию по городу Мурманску. Тамбовчане побывали на атомном ледоколе «Ленин», у памятников «Защитникам Заполярья» и «Ждущей», в храме «Спас на водах», и на мемориальном комплексе «Морякам, погибшим в мирное время».

Спектакли Тамбовского государственного театра кукол состоялись на Мурманской сцене в рамках обменных гастролей. Актеры Мурманского театра кукол посетят с ответным визитом город Тамбов с 27 по 29 апреля. Там заполярные артисты покажут спектакли «Красная шапочка» и «Королевские зайцы». 

У Тамбовского театра кукол – славная история. Он возник одним из первых в Советском Союзе на базе школьного кружка, организованного в начале 30-х годов прошлого века. Война прервала работу театра: многие из тех, кто работал в нем, ушли на фронт. Оставшиеся актеры вели работу со школьниками, выступали в госпиталях. Вновь Тамбовский театр кукол открыл двери для зрителей лишь в 1944 году, радуя детвору и взрослых удивительным творчеством. Подлинным расцветом театра стал период с 1962 по 1978 год, когда главным режиссером, а затем и директором театра работает Андрей Петрович Трапани. 17 марта 2006 г. главой администрации Тамбовской области было подписано постановление о создании Тамбовского театрального объединения, включившего театр драмы и театр кукол.

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