В Мурманске завершились гастроли Московского академического театра имени Владимира Маяковского

Московский академический театр имени Маяковского выступил в Мурманске со спектаклем по пьесе А. Островского «Бешеные деньги». Гастроли включены в календарь праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Мурманской области.

По окончании спектакля заместитель главы региона Инна Погребняк от имени губернатора Марины Ковтун и всех ценителей театрального искусства обратилась со словами благодарности к коллективу театра, отметив, что актеры подарили зрителям тепло и свет искусства.

«Мы дарим вам тепло наших сердец, чтобы оно согревало нас до нашей следующей встречи», - подчеркнула Инна Погребняк.

Два спектакля прославленного театра с участием талантливых и всенародно любимых артистов с огромным успехом прошли на сцене областного Дворца культуры и техники им. С.М. Кирова, вызвав искреннее восхищение и глубокий эмоциональный отклик зрителей.