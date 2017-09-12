В Мурманске завершился ежегодный городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город»

Он прошёл в 18-й раз, традиционно участие в нем приняли учащиеся гимназий, лицеев, общеобразовательных и художественных школ, школ искусств, воспитанники детских садов. Возраст авторов — от 4 до 15 лет.

Сегодня жюри конкурса, в состав которого вошли известные мурманские художники, депутаты Совета депутатов города Мурманска, отобрали 10 лучших работ.

В своих работах юные художники отобразили достопримечательности, памятники и просто излюбленные места: обновленные скверы и парки, дворы и детские площадки. На ярких рисунках – и уже полюбившийся мурманчанам от мала до велики кот Семен, и сверкающий яркими огнями порт, и обновленная гостиница «Арктика».

– Определить рисунок-победитель, который будет размещен на торце здания городского делового центра «Меридиан» было не просто – работы изумительные, — отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Мы видим, с какой любовью участники отнеслись к этому конкурсу, сколько души вложили в рисунки.

Строгое, но справедливое жюри не пришло к единому мнению. Возможно, к своему дню рождения областной центр в подарок получит коллаж сразу с несколькими рисунками. Имена победителей и призеров станут известны на торжественной церемонии награждения, которая состоится в «Детской театральной школе» накануне Дня города.