В Мурманске завершился I Чемпионат мира по спортивной версии игры «Брейн-ринг»

На протяжении двух дней 28 команд, представляющих различные города и страны, выявляли сильнейшего в ходе напряжённого интеллектуального сражения. Организаторы продумали интересный формат турнира. Команды были разбиты на группы, где смогли провести несколько игр, до второго этапа, где начались матчи навылет. Это позволило исключить малейший фактор случайности в определении фаворитов.

По итогам первого игрового дня были отобраны восемь коллективов, которые продолжили поединки на стадии четвертьфиналов. Благодаря современным технологиям, эти баталии смогли увидеть зрители по всему миру – трансляции и прямые включения велись на популярных видеохостингах и в социальных сетях.

Участники отметили высокий уровень организации соревнований: удобные залы, освещение турнира в Сети, культурно-познавательная программа для гостей, интересные вопросы и замечательные призы – все это лишний раз доказало, что Мурманск способен организовывать международные мероприятия самого высокого уровня.

– Мы стали свидетелями яркого и незабываемого праздника, соревнования ума, ловкости и умения работать в команде, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Несмотря на морозную погоду, Мурманск показал, что он очень тёплый и дружелюбный город.

Победителем турнира стала команда Вадима Синкевича (г.Москва), второе место у коллектива Михаила Савченко (г.Мурманск), третьими финишировали гости из Тюмени (капитан – Роман Рзаев).