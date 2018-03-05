В Мурманске завершился II турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики»

В его программу вошли такие игры, как «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра». Заявки на участие подали 75 команд из Мурманска, Мурманской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска и других регионов России, но лишь 60 команд были отобраны для участия в турнире.

Соревнования получили статус этапа Кубка России, который присваивается только при выполнении рада серьезных требований, одним из которых является обширная география участников.

– Успешное проведение турнира и удачное выступление местных команд говорит, о том, что Мурманск имеет огромное количество по- настоящему умных и думающих молодых людей, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Уверен, в скором времени именно они будут определять облик нашего родного края.

Абсолютным чемпионом и обладателем «Кубка Арктики» стала команда «Норманны» (Мурманск), теперь мурманчанам в начале ноября предстоит сразиться с сильнейшими командами на чемпионате мира, который пройдет в Ереване.

– Интеллектуальные команды из столицы Заполярья уже пробились на федеральный и даже международный уровень, – отметил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер. – Вчера мы стали свидетелями блестящей игры и победы мурманчан в телевизионной игре «Брейн ринг». Сегодня молодые интеллектуалы очень востребованы и очень приятно, что город-герой Мурманск наглядно демонстрирует потенциал заполярного образования.

Результаты II турнира по интеллектуальным играм «Кубок Арктики».

Игра «Что? Где? Когда?» (общий зачет): первое место – «Зигзаг»; второе место – «Церебрум»; третье место – «Норманны».