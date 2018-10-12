В Мурманске завершился сезон фонтанов

Городские водные комплексы отключают до будущей весны. Теперь их нужно подготовить к холодам: очистить чаши от мусора, проверить исправность оборудования.

В сквере Пять Углов технические службы уже приступили к работам: слили воду из чаши фонтана, начали демонтаж форсунок и двигателей конструкции. Ту же процедуру уже проводят в скверах у озера Глубокого, на улицах Зои Космодемьянской и Ленинградской. Следующий на очереди – фонтан на Семеновском озере. Работы по его консервации начнутся 14 октября.

– После демонтажа на чашах фонтанов будут собраны защитные корпуса, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – В сквере на Пяти Углах зимой на месте обычного фонтана будет установлен световой. А в сквере на улице Ленинградской будут размещены полюбившиеся мурманчанам световые конструкции.

Фонтан на Семеновском озере притопят на дно. Конструкция фонтана специально выполнена таким образом, чтобы ее не нужно было демонтировать в холодное время года.