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Мурманская область. Арктика24.03.19 10:00

В Мурманске зажгли огонь юбилейной Полярной олимпиады, а в с.Ловозеро провели национальные игры

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало,  в Мурманске и с.Ловозеро состоялось открытие 85-го юбилейного Праздника Севера – главного спортивного события за Полярным кругом. Участников, гостей, болельщиков и организаторов Праздника Севера приветствовали полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

«Мурманская область славится своими спортивными традициями. И регион по праву гордится историей Праздника Севера – поистине народного и спортивного», – сказал Александр Гуцан.

Андрей Чибис отметил по-настоящему спортивную, заражающую атмосферу открытия Праздника Севера.

«Желаю всем спортсменам активного участия и победы! И конечно, буду болеть за мурманчан и жителей области», – сказал врио главы региона.

Полярная олимпиада стартовала зрелищным ледовым шоу. По ледовой арене пронесли флаги 13 стран-участниц юбилейного Праздника Севера. Спортсмены Мурманской области – победители всероссийских и международных соревнований подняли флаг Праздника Севера. Чести зажечь огонь Полярной олимпиады – символ мужества и смелости, дружбы между странами-участницами Праздника Севера удостоен бронзовый призер олимпийских игр по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Алексей Петухов.

Завершится церемония открытия дружеским хоккейным матчем.

В программе 85-го Праздника Севера – соревнования по 12 зимним видам спорта, в том числе лыжным гонкам, конькобежному спорту, горнолыжному спорту, биатлону, национальным видам спорта, парусному спорту, хоккею с мячом, мини-футболу на снегу и другим. Впервые в рамках Праздника Севера пройдут соревнования по волейболу на снегу, Первенство России по биатлону, этап Кубка России по ездовому спорту, который пройдёт в Кировске. Гордостью и финальным аккордом Праздника Севера по традиции станет Мурманский лыжный марафон по программе «Euroloppet». В рамках 85-го юбилейного традиционного международного Праздника Севера будет разыгран 321 комплект медалей.

Параллельно с главным спортивным событием региона с 5 февраля по 7 апреля проходит 59-й Праздник Севера учащихся.

Несмотря на погодные условия, первый день праздника в селе Ловозеро порадовал всех гостей и участников тёплым приёмом и  насыщенной программой. 85-й Праздник Севера и День оленевода открыла Валентина Агалакова, глава Ловозерского района. Почётное право поднять флаг Российской Федерации представилось Николаю Юрьеву, абсолютному чемпиону 84-го Праздника Севера и Дня оленевода.

С приветственным словом выступили Андрей Сахаров, первый заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и Леонид Вокуев, депутат Государственного Совета Республики Коми.

Концертную программу открыл саамский фольклорный коллектив «Елле» с композицией Елле, которую коллективу подарил саамский бард Иван Матрехин.

Как пояснила Татьяна Кожевина, руководитель отдела ремёсел МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр»  в мероприятии принимают участие более 50 мастеров декоративно-прикладного творчества из с. Ловозера, п.Ревда, Мурманска, Оленегорска,  Ковдора,  Кандалакши, Никеля,  Апатиты, мастера мастерской «Ловозерский сувенир», союза коми-ижемских мастеров «Дона куд», общественной организации инвалидов «Жизнь». Выставка-ярмарка «Город мастеров» знакомит с талантливыми, трудолюбивыми мастерами из Ловозерского района и Мурманской области с их творчеством. Мастера представляют различные виды народных промыслов и ремёсел: пошив традиционных изделий из оленьего меха и кожи, узорное вязание, резьба по бересте, дереву, кости и оленьему рогу, саамское лоскутное шитьё, изделия из камня, бисероплетение, плетение из лозы, техника канзаши. Представленные экспозиции прикладного творчества являются неповторимой и уникальной сокровищницей Ловозерского района.

Впервые на празднике представлена фотовыставка «Саамь ялл суммь - Мелодия саамской жизни», которая знакомит с современной жизнью саамского народа, культурой и его традициями. В ней отражены важнейшие события праздничного календаря саамов.

Изюминкой Праздника Севера и Дня оленеводов в с.Ловозеро стала спортивная программа: национальные игры (метание аркана, стрельба из арбалета, национальная борьба), соревнования по лыжным гонкам, гонки на оленьих упряжках.

Результат спортивных соревнований первого дня праздника Севера подведут сегодня.

А церемония закрытия Праздника Севера в Мурманске состоится 31 марта.

 

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