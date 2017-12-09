В Мурманске зажглись новогодние огни на главной ёлке

Сегодня во всех округах Мурманска состоялось торжественное открытие новогодних ёлок, разноцветными огоньками сияет городская иллюминация.

Театрализованное представление по случаю открытия главной городской новогодней ёлки прошло на площади Пять Углов перед гостинично-деловым центром «Арктика». Мурманчане и гости города стали зрителями яркой развлекательной программы с участием любимых сказочных персонажей и творческих коллективов заполярной столицы.

Кульминацией праздника стало зажжение более пяти тысяч огней на украшениях главной городской ёлки и огненное шоу.