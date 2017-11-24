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Мурманская область. Арктика24.11.17 07:25

В мурманских роддомах и родильных отделениях города и области пройдёт акция «Родился читателем»

27 ноября в роддомах и родильных отделениях города и области пройдёт традиционная акция «Родился читателем». Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки поздравят мам, чьи дети родились в День матери, и вручат подарочные наборы книг с символикой акции.

Подарочный набор библиотеки состоит из книги для мамы с советами по воспитанию ребенка и уходу за ним, книги для чтения малышу, а также нескольких полезных буклетов, содержащих информацию о законодательных актах по правам матери и ребенка, материнском капитале, конвенции ООН о правах ребёнка. В этот раз будущим читателям библиотекари подарят сборник «Самым маленьким малышам», в который вошли сказки для самых маленьких детей авторов: Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Эдуарда Успенского и других. Для мам подготовлена книга Валерии Фадеевой «Самая полная иллюстрированная книга российской мамы», в которой много полезной информации о развитии ребёнка и уходе за ним.

Акция стартует в 11.00 в Мурманском областном перинатальном центре (г.Мурманск, ул. Лобова, 8), в 12.00 вручение подарочных наборов продолжится в Родильном доме № 3 города Мурманска (ул. Бочкова, 6).

 

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