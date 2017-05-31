В мурманских роддомах и родильных отделениях пройдет акция «Родился читателем»

2 июня во всех роддомах и родильных отделениях города и области пройдет традиционная акция «Родился читателем». Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки поздравят мам, чьи дети родились 1 июня, в День защиты детей, и вручат подарочные наборы книг с символикой акции.

Подарочный набор библиотеки состоит из книги для родителей с советами по воспитанию ребенка и уходу за ним, книги для чтения малыша, а экземпляр Конвенции ООН о правах ребенка и комплект памяток для мам о пособиях, льготах и их правах. В этом году молодые мамы найдут в комплекте «Книгу российской мамы» Валерии Фадеевой и сборник сказок «Самым маленьким малышам», которые станут надёжными спутниками и верными помощниками мамам и их деткам.

Акция стартует в 10.00 с площадки у здания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.