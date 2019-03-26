В мурманских школах открылись оздоровительные лагеря

Сегодня в Мурманске открылись весенние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, которые организованы на базе 9 общеобразовательных учреждений во всех округах города. Смена продлится с 26 по 30 марта.

– Для ребят подготовлена увлекательная программа, которая рассчитана не только на укрепление физического здоровья после продолжительной полярной ночи, но и на развитие творческих способностей каждого ребенка, – отметил директор школы №49, депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Гугин.

Юные северяне примут участие в проекте «Город Мурманск. Начинается с тебя!», в рамках которого пройдут творческие конкурсы «Цветочные клумбы в городе Мурманске – глазами детей. Мурманск – город цветов», фото марафон «Город и Я. Одна судьба!» и другие мероприятия.

– Особое внимание – рациону питания. В меню блюда из мяса и рыбы, овощи, фрукты, молочные продукты, – подчеркнула директор школы № 5, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. – Всего за смену отдохнут и оздоровятся 1150 мурманских школьников.

Открытие весенних городских оздоровительных лагерей дает старт оздоровительной кампании 2019 года, в течение которой будет организован отдых и оздоровление юных северян не только в городских лагерях, но и в профильных экспедициях, экскурсиях, оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области.