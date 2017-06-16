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Мурманская область. Арктика16.06.17 16:39

В мурманских школах стартовала подготовка к новому учебному году

Во всех учреждения образования Мурманска реализуется программа модернизации. В школах и гимназиях за лето пройдут глобальные работы: ремонт кровель, замена электропроводки, систем отопления и водоснабжения.

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска проверили ход работ по ремонту столовой в прогимназии № 61. Здесь обучаются 387 детей, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья.

– Мы увидели, что в столовой уже установлены новые стеклопакеты, также рабочие приступили к работам по переносу пищеблока и объединению обеденных залов, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Гугин. – Новый учебный год ребята встретят в комфортных условиях.

Кроме того, в этом году продолжится реализация проекта «Теплое окно», в рамках которого старые оконные блоки заменят на современные стеклопакеты, а также обновление школьных стадионов и спортивных площадок.

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