В Мурманский морской торговый порт доставляется техника и оборудование для проекта «Кольская верфь»

Мощные бульдозеры и экскаваторы, а также бытовые модули для строителей пребывают в порт морским и железнодорожным транспортом. Вес отдельных машин превышает 50 тонн, поэтому для их выгрузки портовики используют спаренную работу портальных кранов и специальные грузозахватные приспособления.

Далее техника и оборудование при помощи спецавтотранспорта перевозится на Западный берег Кольского залива, в район села Белокаменка, где начинается возведение инфраструктуры центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для нефтегазовой отрасли.

Погрузочно-разгрузочные работы в порту и оформление документов проводятся оперативно и на высоком профессиональном уровне. Таким образом, мощности Мурманского морского торгового порта становятся одним из ключевых элементов эффективного логистического сервиса по перебазированию сил и средств к месту нового масштабного строительства.