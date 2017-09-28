В Мурманский морской торговый порт прибыл груз из Арктики

В Мурманском морском торговом порту ошвартовался теплоход «Капитан Данилкин», который прибыл с острова Котельный, входящего в состав архипелага Новосибирские острова. В данном регионе продолжается строительство и восстановление инфраструктуры, обеспечивающей постоянное присутствие Российской Федерации в Арктике.

Судно принадлежит Мурманскому морскому пароходству и является универсальным, приспособленным к работам в тяжёлых условиях.

Портовикам предстоит разгрузить более 1500 тонн генерального груза различной номенклатуры. Это больше сотни контейнеров со спрессованной бочкотарой и другим металлолом с острова Котельный, которые вывозят в рамках работы экологического взвода Северного флота. Помимо этого, с архипелага прибыла тяжелая строительная техника.

Разгружать судно в Мурманском морском торговом порту будут круглые сутки без остановки.

Напомним, работу по очистке арктического острова Котельный экологический взвод начал два года назад, в 2015 году. За это время с него вывезли более двух тысяч тонн металлолома.