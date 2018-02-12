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Мурманская область. Арктика12.02.18 08:15

В Мурманском арктическом государственном университете пройдет мастер-класс по этно-футуризму

17 февраля  на базе факультета искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета пройдёт мастер-класс по теме «Этно-футуризм». Мастер-класс проводится в рамках стратегического проекта «Креативный город - территория развития».

Целями и задачами мероприятия являются переосмысление этнических идентификаторов народов крайнего Севера в процессе глобализации, выявление уровня графической подготовки у студентов, привлечение внимания к негативным проявлениям загрязнения окружающей среды, формирование у студентов социально-значимых ценностей и активной гражданской позиции, развитие творческого потенциала, привлечение внимания к художественным особенностям региона, наследию материальной культуры народов Севера, его самобытности и уникальности.

Мастер-класс начнётся с погружения в тематику, просмотра видео, раскрытия темы этно-футуризма, затем пройдет «workshop» по созданию объектов в стиле этно-футуризма из подготовленных материалов, а в 18.00 состоится открытие выставки изготовленных объектов.

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