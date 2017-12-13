В мурманском баре продавали алкоголь без лицензии

В полицию Мурманской области поступила информация от граждан о том, что в одной из баров города Мурманска происходит продажа алкоголя с нарушением законодательства Российской Федерации.

По обращению граждан сотрудниками отдела организации и применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области была проведена проверка, в ходе которой информация подтвердилась. В баре по улице Книповича полицейские установили и зафиксировали факт реализации алкогольной продукции без документов. Также было установлено, что в заведении отсутствует лицензия на право реализации крепкой алкогольной продукции. Вся алкогольная продукция, находящаяся в незаконном обороте, была изъята.

В отношении предпринимателя стражи правопорядка составили протоколы об административном правонарушении по ч.2. ст. 14.16 КоАП РФ «Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота» и ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа от 3 миллионов рублей с конфискацией алкогольной продукции.